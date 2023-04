Pietro Orlandi: “Accuse a Wojtyla? Papa Francesco ha fatto bene a difenderlo” (Di domenica 16 aprile 2023) (Adnkronos) – “Papa Francesco ha fatto bene a difendere Wojtyla dalle Accuse formulate da Marcello Neroni attraverso un’audio reso pubblico il 9 dicembre scorso dal giornalista Alessandro Ambrosini”. Così Pietro Orlandi all’Adnkronos, dopo le parole del Papa su San Giovanni Paolo II “in questi giorni oggetto di illazioni offensive e infondate” come ha detto Francesco al termine del Regina Coeli a piazza San Pietro. “Le uniche Accuse nei confronti di Wojtyla sono emerse da quell’audio – prosegue il fratello di Emanuela Orlandi – Per questo ho ritenuto di consegnare quell’audio al promotore di Giustizia in Vaticano Alessandro Diddi affinché ... Leggi su italiasera (Di domenica 16 aprile 2023) (Adnkronos) – “haa difenderedalleformulate da Marcello Neroni attraverso un’audio reso pubblico il 9 dicembre scorso dal giornalista Alessandro Ambrosini”. Cosìall’Adnkronos, dopo le parole delsu San Giovanni Paolo II “in questi giorni oggetto di illazioni offensive e infondate” come ha dettoal termine del Regina Coeli a piazza San. “Le unichenei confronti disono emerse da quell’audio – prosegue il fratello di Emanuela– Per questo ho ritenuto di consegnare quell’audio al promotore di Giustizia in Vaticano Alessandro Diddi affinché ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Avvenire_Nei : La lettera di don Patriciello Caro Pietro Orlandi, il diritto alla verità non è diritto all'illazione - vaticannews_it : #Ruffini risponde all’avvocato Sgró che critica la veridicità del nostro articolo: 'Né #Orlandi né l’avvocato Laura… - LaVeritaWeb : Dopo le polemiche per le insinuazioni del fratello di Emanuela su papa Wojtyla, la Santa Sede rivela che l’avvocato… - MutiLeonilde : RT @FrancoScarsell2: In merito al caso Emanuela Orlandi,Papa Francesco ha detto:”Certo di interpretare i sentimenti dei fedeli di tutto il… - teng_semb_fame : @Agenzia_Ansa Ma ha ascoltato cosa ha detto Pietro Orlandi oppure apre bocca per fare passare l'aria? -