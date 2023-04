Pietro Orlandi a FQMagazine: “Puntano i piedi come bambini per il pettegolezzo su Wojtyla. A che serve sapere chi me l’ha detto? Convocassero le 28 persone di cui abbiamo fatto i nomi…” (Di domenica 16 aprile 2023) “Avevo intravisto troppo frettolosamente dei buoni propositi nei confronti del promotore di giustizia del Vaticano Alessandro Diddi e del suo gruppo, avevo fiducia in loro ma queste sue dichiarazioni nei confronti della Sgrò sono veramente imbarazzanti e oltremodo offensive”: così Pietro Orlandi a FQMagazine dopo gli attacchi da parte dell’emittente Vatican News nei confronti del suo avvocato Laura Sgrò con cui da anni cerca di far luce sul destino di sua sorella Emanuela. Dopo che entrambi sono stati convocati, in due momenti diversi, nel tribunale della Santa Sede, l’emittente ha fatto circolare – attraverso i social network – una articolo dal titolo: “Accuse a Wojtyla. Pietro Orlandi e Laura Sgrò si rifiutano di fare i nomi”. “Sono molto dispiaciuto – continua ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) “Avevo intravisto troppo frettolosamente dei buoni propositi nei confronti del promotore di giustizia del Vaticano Alessandro Diddi e del suo gruppo, avevo fiducia in loro ma queste sue dichiarazioni nei confronti della Sgrò sono veramente imbarazzanti e oltremodo offensive”: cosìdopo gli attacchi da parte dell’emittente Vatican News nei confronti del suo avvocato Laura Sgrò con cui da anni cerca di far luce sul destino di sua sorella Emanuela. Dopo che entrambi sono stati convocati, in due momenti diversi, nel tribunale della Santa Sede, l’emittente hacircolare – attraverso i social network – una articolo dal titolo: “Accuse ae Laura Sgrò si rifiutano di fare i nomi”. “Sono molto dispiaciuto – continua ...

