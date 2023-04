(Di domenica 16 aprile 2023) “”” è il titolo del nuovo singolo e videoclipformazione The Oldrealizzato assieme a, disponibile da martedì 11 marzo in tutte le piattaforme digitali pubblicato da TAK Production. La band metal rapcore romana che coinvolge abitualmente musicisti soprattutto dal mondo rap, questa volta ha collaborato con uno dei nomi storici dell’indie rock italiano. Il cantautore, già fondatore degli One Dimensional Man e de Il Teatro degli Orrori. Figura di riferimento per tutta la scena alternative nel nostro Paese,è attivo dalla metà degli Anni ’90 tra musica, teatro e letteratura. La band composta da Luca Martino (batteria), Francesco Persia (chitarra), Emanuele Calvelli (basso), Alex ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fainformazione : Pierpaolo Capovilla e The Old Skull nel limbo della malattia mentale “Limbo”' è il titolo del nuovo singolo e vide… - fainfocultura : Pierpaolo Capovilla e The Old Skull nel limbo della malattia mentale “Limbo”' è il titolo del nuovo singolo e vide… - infooggi : Pierpaolo Capovilla e The Old Skull nel limbo della malattia mentale | InfoOggi - imperianews_it : Imperia: domani sera alla Talpa, protagonista Pierpaolo Capovilla con il suo ultimo progetto, i Cattivi Maestri - PRCPadova : Giovedì 20 Aprile 2023, Pierpaolo Capovilla interpreta Vladimir Majakovskij a #Padova - Casa del Popolo 'Meri Rampa… -

16/04/2023 - 12:52 "Limbo"" è il titolo del nuovo singolo e videoclip della formazione The Old Skull realizzato assieme a, disponibile da martedì 11 marzo in tutte le piattaforme digitali pubblicato da TAK Production. La band metal rapcore romana che coinvolge abitualmente musicisti soprattutto dal ...Concerto deie i Cattivi Maestri. Centro Sociale Autogestito La Talpa e l'Orologio, via Argine Destro 625 VENTIMIGLIA 9.00 . Mercatino creativo, artistico e di artigianato in Via ..., cantautore e bassista italiano, sarà ospite a Imperia domani, sabato 15 aprile . L'appuntamento è per le ore 20 presso il centro sociale 'la Talpa e l'Orologio' , di via Argine ...

Pierpaolo Capovilla e The Old Skull nel limbo della malattia mentale InfoOggi

“Limbo”' è il titolo del nuovo singolo e videoclip della formazione The Old Skull realizzato assieme a Pierpaolo Capovilla, disponibile da martedì 11 marzo in tutte le piattaforme digitali pubblicato ...A 48 anni di distanza dal sanguinoso 1975, Milano torna in piazza per ricordare dalla morte di altre due vittime che hanno segnato la storia della città ...