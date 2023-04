Pichetto “Superata dipendenza del gas da Mosca, ora il Piano Mattei per crescere” (Di domenica 16 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Mentre prima il 40% del nostro fabbisogno di gas proveniva dalla Russia, oggi preleviamo poco più del 10%. Abbiamo quindi superato di fatto la dipendenza da Mosca, aumentando l'importazione di gas via tubo da Est col Tap, e dall'Africa grazie ai nuovi accordi con Algeria e Libia. Ma la vera garanzia è fornita dai rigassificatori, che ci consentiranno di comprare gas al miglior prezzo in tutto il mondo, in attesa di sviluppare sempre più l'energia prodotta da fonti rinnovabili e di capire quando si potrà realizzare il nucleare di quarta generazione”. Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, Gilberto Pichetto Fratin, che in merito al Piano Mattei, dichiara: “Il presidente Meloni ha ben definito le linee guida e l'obiettivo è ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) ROMA (ITALPRESS) – “Mentre prima il 40% del nostro fabbisogno di gas proveniva dalla Russia, oggi preleviamo poco più del 10%. Abbiamo quindi superato di fatto lada, aumentando l'importazione di gas via tubo da Est col Tap, e dall'Africa grazie ai nuovi accordi con Algeria e Libia. Ma la vera garanzia è fornita dai rigassificatori, che ci consentiranno di comprare gas al miglior prezzo in tutto il mondo, in attesa di sviluppare sempre più l'energia prodotta da fonti rinnovabili e di capire quando si potrà realizzare il nucleare di quarta generazione”. Così, in un'intervista al Corriere della Sera, il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica, GilbertoFratin, che in merito al, dichiara: “Il presidente Meloni ha ben definito le linee guida e l'obiettivo è ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... restoalsud : #territorio #sud #lavoro Pichetto “Superata dipendenza del gas da Mosca, ora il Piano Mattei per crescere” - - MasterblogBo : ROMA (ITALPRESS) – “Mentre prima il 40% del nostro fabbisogno di gas proveniva dalla Russia, oggi preleviamo poco p… - MasterblogBo : #websuggestion #italy #notizie #flash Pichetto “Superata dipendenza del gas da Mosca, ora il Piano Mattei per cresc… - PressReview99 : Pichetto Fratin: «Con le intese sul gas africano superata la dipendenza da Mosca» - Italpress : Pichetto “Superata dipendenza del gas da Mosca, ora il Piano Mattei per crescere” -