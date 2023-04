Piacenza-Trento oggi, Gara-2 semifinale playoff volley: orario, programma, tv, streaming (Di domenica 16 aprile 2023) oggi domenica 16 aprile (ore 18.00) si gioca Piacenza-Trento, Gara-2 delle semifinali scudetto di volley maschile. I playoff entrano nel vivo, i dolomitici hanno dominato il primo atto andato in scena tre giorni fa e ora sognano di espugnare il PalaBanca in modo da portarsi sul 2-0 nella serie e avvicinarsi all’atto conclusivo. I Lupi vogliono prontamente reagire di fronte al proprio pubblico e puntano a pareggiare i conti, tenendo così aperto il discorso qualificazione alla finale tricolore. Trento si affiderà al consueto terzetto offensivo composto da Alessandro Michieletto, Daniele Lavia e Matey Kaziyski sotto la regia di Riccardo Sbertoli, con il sostegno dei centrali Marko Podrascanin e Srecsko Lisinac. Piacenza avrà bisogno del miglior opposto ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023)domenica 16 aprile (ore 18.00) si gioca-2 delle semifinali scudetto dimaschile. Ientrano nel vivo, i dolomitici hanno dominato il primo atto andato in scena tre giorni fa e ora sognano di espugnare il PalaBanca in modo da portarsi sul 2-0 nella serie e avvicinarsi all’atto conclusivo. I Lupi vogliono prontamente reagire di fronte al proprio pubblico e puntano a pareggiare i conti, tenendo così aperto il discorso qualificazione alla finale tricolore.si affiderà al consueto terzetto offensivo composto da Alessandro Michieletto, Daniele Lavia e Matey Kaziyski sotto la regia di Riccardo Sbertoli, con il sostegno dei centrali Marko Podrascanin e Srecsko Lisinac.avrà bisogno del miglior opposto ...

