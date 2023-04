Pesaro-Scafati stasera in tv: canale, orario e diretta streaming Serie A1 2022/2023 basket (Di domenica 16 aprile 2023) Il canale, l’orario e le indicazioni per vedere in diretta tv Pesaro-Scafati, sfida valida come ventiseiesima giornata della Serie A1 2022/2023 di basket. Con tre sconfitte consecutive, la formazione di coach Repesa era scivolata fuori dalla zona playoff, salvo tornare in ottava posizione dopo la penalizzazione a Varese. Serve comunque tornare alla vittoria, ma di fronte ci sarà una squadra agguerrita, alla ricerca di risultati importanti in ottica salvezza, dopo aver battuto Brindisi. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di domenica 16 aprile sul parquet della Vitrifrigo Arena. Di seguito, le informazioni per seguire in diretta Pesaro-Scafati di Serie A1. SEGUI LA ... Leggi su sportface (Di domenica 16 aprile 2023) Il, l’e le indicazioni per vedere intv, sfida valida come ventiseiesima giornata dellaA1di. Con tre sconfitte consecutive, la formazione di coach Repesa era scivolata fuori dalla zona playoff, salvo tornare in ottava posizione dopo la penalizzazione a Varese. Serve comunque tornare alla vittoria, ma di fronte ci sarà una squadra agguerrita, alla ricerca di risultati importanti in ottica salvezza, dopo aver battuto Brindisi. La palla a due è fissata alle ore 20:00 di domenica 16 aprile sul parquet della Vitrifrigo Arena. Di seguito, le informazioni per seguire indiA1. SEGUI LA ...

