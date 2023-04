Perché questo schifo su Salvini non vi scandalizza? (Di domenica 16 aprile 2023) Mettiamola così. L’arte è arte e non si discute. Pure la satira è intoccabile, sempre però che di arte e di satira si parli. Perché se sfruttando la copertura garantita dalla condizione di “artista” o presunto tale si scade nel becero insulto, senza che l’opera trasmetta messaggi né produca riflessioni, allora il gioco diventa squallido. Ed offensivo. È il caso dell’ultima “opera d’arte”, pure questa presunta, esposta nella zona “rossa” del Torino Comics, l’area riservata al fumetto erotico vietata ai minori di 18 anni. L’autore è un certo Luis Quiles e nel disegno si vede un Matteo Salvini vestito da gerarca fascista che fa il saluto romano mentre un grosso pene gli eiacula in faccia. Il tutto condito da una inspiegabile fascia dell’Unione Europea al braccio. Per Salvini si tratta di una “schifezza disgustosa”. Per i deputati torinesi ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 16 aprile 2023) Mettiamola così. L’arte è arte e non si discute. Pure la satira è intoccabile, sempre però che di arte e di satira si parli.se sfruttando la copertura garantita dalla condizione di “artista” o presunto tale si scade nel becero insulto, senza che l’opera trasmetta messaggi né produca riflessioni, allora il gioco diventa squallido. Ed offensivo. È il caso dell’ultima “opera d’arte”, pure questa presunta, esposta nella zona “rossa” del Torino Comics, l’area riservata al fumetto erotico vietata ai minori di 18 anni. L’autore è un certo Luis Quiles e nel disegno si vede un Matteovestito da gerarca fascista che fa il saluto romano mentre un grosso pene gli eiacula in faccia. Il tutto condito da una inspiegabile fascia dell’Unione Europea al braccio. Persi tratta di una “schifezza disgustosa”. Per i deputati torinesi ...

