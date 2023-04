Perché Non è l’Arena stasera non va in onda su La7: il motivo (Di domenica 16 aprile 2023) Perché Non è l’Arena stasera non va in onda su La7? Il programma di Massimo Giletti è stato ufficialmente sospeso. A comunicarlo è stata nella giornata di giovedì 13 aprile 2023 la rete televisiva in cui la trasmissione va in onda ormai da anni: “La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma Non è l’Arena che da domenica prossima non sarà in onda”, ha fatto sapere. L’emittente ha poi ringraziato il giornalista e conduttore al timone del programma di successo: “La7 ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione”. E Giletti? “Prendo atto della decisione di La7 – ha commentato il giornalista – in questo momento l’unico mio pensiero va alle 35 persone che lavorano con me da anni e che da un giorno all’altro, senza ... Leggi su tpi (Di domenica 16 aprile 2023)Non ènon va insu La7? Il programma di Massimo Giletti è stato ufficialmente sospeso. A comunicarlo è stata nella giornata di giovedì 13 aprile 2023 la rete televisiva in cui la trasmissione va inormai da anni: “La7 ha deciso di sospendere la produzione del programma Non èche da domenica prossima non sarà in”, ha fatto sapere. L’emittente ha poi ringraziato il giornalista e conduttore al timone del programma di successo: “La7 ringrazia Massimo Giletti per il lavoro svolto in questi sei anni con passione e dedizione”. E Giletti? “Prendo atto della decisione di La7 – ha commentato il giornalista – in questo momento l’unico mio pensiero va alle 35 persone che lavorano con me da anni e che da un giorno all’altro, senza ...

