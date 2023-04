Perché la giornata di Serie A non finisce oggi? C’è il Monday Night: chi gioca, programma, orario, tv e streaming (Di domenica 16 aprile 2023) Sarà Fiorentina-Atalanta a chiudere la 30ma giornata di Serie A. Un Monday Night insolito, considerato che in settimana la squadra di Vincenzo Italiano sarà impegnata nel ritorno dei quarti di finale di Conference League. Al tempo stesso, però, la Lega ha deciso di provare a tutelare il più possibile la squadra viola, in campo giovedì 13 aprile alle 21.00 in Polonia, a differenza della Roma che ha sì giocato in Europa League, ma nello slot delle 18.45 con i giallorossi che giocheranno oggi, domenica 16 aprile, alle 20.45 contro l’Udinese. Tutta la Serie A TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a giornata. Attiva Ora Con le frenate delle milanesi e potendo sapere anche il risultato dei giallorossi, l’Atalanta, vincendo, ... Leggi su oasport (Di domenica 16 aprile 2023) Sarà Fiorentina-Atalanta a chiudere la 30madiA. Uninsolito, considerato che in settimana la squadra di Vincenzo Italiano sarà impegnata nel ritorno dei quarti di finale di Conference League. Al tempo stesso, però, la Lega ha deciso di provare a tutelare il più possibile la squadra viola, in campo giovedì 13 aprile alle 21.00 in Polonia, a differenza della Roma che ha sìto in Europa League, ma nello slot delle 18.45 con i giallorossi che giocheranno, domenica 16 aprile, alle 20.45 contro l’Udinese. Tutta laA TIM è solo su DAZN: 7 partite in esclusiva e 3 in co-esclusiva a. Attiva Ora Con le frenate delle milanesi e potendo sapere anche il risultato dei giallorossi, l’Atalanta, vincendo, ...

