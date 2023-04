Per tentare di salvare le donne vittime dell'ignoranza bisogna continuare a parlare di quei diritti per noi scontati, ma in altre parti del mondo calpestati (Di domenica 16 aprile 2023) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Dobbiamo continuare a parlarne. È poco, ma se spegniamo i riflettori e la nostra attenzione su quello che sta succedendo alle donne, alle ragazze e alle bambine afghane, la notte fitta in cui sono state scaraventate si trasformerà in un buio perenne. L’ultima drammatica notizia riguarda la sorte di Matiullah Wesa, noto anche come “il maestro delle bambine”. È stato arrestato, e di lui non si sa più niente. Il suo crimine, tramite la sua associazione Pen Path, è quello di aver voluto continuare nonostante i divieti dei talebani a credere nell’importanza del diritto all’istruzione per le ragazze. Vi invito ad andare a cercare on line la foto del suo super sidecar attrezzato a biblioteca itinerante, un mezzo incredibile con cui scavalcava le montagne ... Leggi su iodonna (Di domenica 16 aprile 2023) Serena Dandini (foto di Gianmarco Chieregato). Dobbiamoa parlarne. È poco, ma se spegniamo i riflettori e la nostra attenzione su quello che sta succedendo alle, alle ragazze e alle bambine afghane, la notte fitta in cui sono state scaraventate si trasformerà in un buio perenne. L’ultima drammatica notizia riguarda la sorte di Matiullah Wesa, noto anche come “il maestroe bambine”. È stato arrestato, e di lui non si sa più niente. Il suo crimine, tramite la sua associazione Pen Path, è quello di aver volutononostante i divieti dei talebani a credere nell’importanza del diritto all’istruzione per le ragazze. Vi invito ad andare a cercare on line la foto del suo super sidecar attrezzato a biblioteca itinerante, un mezzo incredibile con cui scavalcava le montagne ...

