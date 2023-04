Per il centenario della Divina Callas, sarà il soprano italiano a portare in scena, ad Atene, il suo ruolo più intenso: Medea. A coronamento di una carriera partita "in salita" che ha molto da insegnarci. E che un po' ci rassicura: "La meritocrazia esiste" (Di domenica 16 aprile 2023) «Da un po’ pensavo: mi piacerebbe tanto la Medea di Luigi Cherubini! Una grande sfida, sia vocale sia interpretativa: un punto d’arrivo, per un soprano. Purtroppo è raramente rappresentata: non accadrà mai, concludevo». Invece… Dal 25 aprile Anna Pirozzi incarnerà l’eroina di Euripide proprio ad Atene, alla Greek National Opera, e non in una rappresentazione qualsiasi: in quella che segna il culmine delle celebrazioni per il centenario di Maria Callas. Anna Pirozzi, soprano guarda le foto La regia è di ... Leggi su iodonna (Di domenica 16 aprile 2023) «Da un po’ pensavo: mi piacerebbe tanto ladi Luigi Cherubini! Una grande sfida, sia vocale sia interpretativa: un punto d’arrivo, per un. Purtroppo è raramente rappresentata: non accadrà mai, concludevo». Invece… Dal 25 aprile Anna Pirozzi incarnerà l’eroina di Euripide proprio ad, alla Greek National Opera, e non in una rappresentazione qualsiasi: in quella che segna il culmine delle celebrazioni per ildi Maria. Anna Pirozzi,guarda le foto La regia è di ...

