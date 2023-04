Per Berlusconi notte tranquilla, non è previsto bollettino medico (Di domenica 16 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – Un'altra notte tranquilla per SilvioBerlusconi al San Raffaele di Milano. L'ex premier, da 12 giorniricoverato nel reparto di terapia intensiva cardiotoracica percurare una infezione polmonare nel quadro di una leucemiamielomonocitica cronica, prosegue le cure in ambito intensivo. Non sono previsti oggi nuovi bollettini medici.credit photo agenziafotogramma.it(ITALPRESS). Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) MILANO (ITALPRESS) – Un'altraper Silvioal San Raffaele di Milano. L'ex premier, da 12 giorniricoverato nel reparto di terapia intensiva cardiotoracica percurare una infezione polmonare nel quadro di una leucemiamielomonocitica cronica, prosegue le cure in ambito intensivo. Non sono previsti oggi nuovi bollettini medici.credit photo agenziafotogramma.it(ITALPRESS).

E' stata una notte tranquilla per Silvio Berlusconi la dodicesima che ha trascorso nel reparto di terapia intensiva dell'ospedale San Raffaele di Milano, dove è stato ricoverato lo scorso 5 aprile. Per oggi non sono previsti bollettini medici.