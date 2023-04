“Penuria di docenti di matematica e fisica? Paghiamoli di più rispetto a quelli di lingua” La proposta di un economista svizzero fa discutere

... restano comunque importanti gli impatti sui settori strategici come quello metallurgico e siderurgico, già in panne per via dellacronica di gas naturale. I, poco soddisfatti circa i ...... la prima, puramente materiale, dovuta alladi investimenti di settore, dipendente da meri ... https://twitter.com/TecnicaScuola #tecnicadellascuola #news #scuola #italia #... il quale con ladi posti al Sud è di fatto un'inutile forzatura. Serve solo a lasciare iin bolletta e con la famiglia disintegrata'. Tutti i fatti del giorno, aggiornati in tempo ...

Carenza docenti di sostegno, D'Aprile (UIL Scuola): "Urge riapertura ... Tag24

Una primavera calda quella europea. Milioni i lavoratori del Vacchio Continente a reclamare i propri diritti e a protestare, come accade in Francia, contro un poco digeribile aumento dell’età pensiona ...