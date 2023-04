Pensioni anticipate 2023 | l’editoriale | Governo se ci sei batti un colpoNel Def nessun intervento strutturale per le pensioni anticipate | tutto rimandato all' autunno?

Leggi su pensionipertutti

(Di domenica 16 aprile 2023) In questi giorni è stato approvato dalin Consiglio dei Ministri il DEF Documento di Economia e Finanza che è lo strumento di programmazione economico-finanziaria nel medio termine. In pratica nel MEF sono indicati gli obiettivi triennali di politica economica e le stime sull’andamento della finanza pubblica nonché le riforme che l’esecutivo intende attuare. Ci si aspettava molto da questo importante documento programmatico ma ilè stato molto prudente e per non generare ulteriore deficit provvederà nell’anno in corso solamente ad operare un taglio del cuneo fiscale nei confronti dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi destinando a ciò tre miliardi di euro. In pratica, al momento, null’altro è indicato, rimandando ilall’con la presentazione del NAFED, la nota di aggiornamento ...