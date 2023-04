Pellegrini, ecco perché non ha tirato il rigore contro l'Udinese: il motivo (Di domenica 16 aprile 2023) Minuto 37 di Roma - Udinese: rigore per la squadra di Mourinho, mentre l'arbitro è al Var Lorenzo Pellegrini parla con Bryan Cristante che si avvicina, poi, al pallone. E' il momento in cui l'Olimpico ... Leggi su corrieredellosport (Di domenica 16 aprile 2023) Minuto 37 di Roma -per la squadra di Mourinho, mentre l'arbitro è al Var Lorenzoparla con Bryan Cristante che si avvicina, poi, al pallone. E' il momento in cui l'Olimpico ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CorSport : ??Pellegrini, ecco perché non ha tirato il rigore contro l'Udinese: il motivo ?? - sportli26181512 : #Pellegrini, ecco perché non ha tirato il #rigore contro l'#Udinese: il motivo: Lorenzo ha lasciato battere il… - martinacarletti : Il rigore sbagliato di Brian come metafora della vita. Nessun è esente da errori,come il capitano la scorsa partita… - Don_Friedkin : @EvertPirrelli Abraham ha preso quel palo contro il Verona a porta vuota per mancanza di lucidità? O perché è un at… - Gianniallu : RT @Corvonero75: È diviso solo il segno, non si tocca la sostanza; nulla è diminuito della sua persona. Ecco il pane degli angeli, pane dei… -