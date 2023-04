Pechino Express 2023 | sale la tensione in gara | “Ti accorcio di altri 10 centimetri”

Leggi su anticipazionitv

(Di domenica 16 aprile 2023) La decima edizione diè arrivata al giro di boa e la competizione incomincia ad infuocarsi. Tutti vogliono raggiungere i primi posti della classifica per assicurarsi il passaggio alla tappa successiva e la troppa adrenalina può spingere a commettere passi falsi. Lo sa bene Federica Pellegrini, già fortemente criticata per la sua estrema voglia di vincere, la quale si è lasciata sfuggire una parola di troppo contro una delle sue rivali. Immediata la reazione del web che avrebbe chiesto sanzioni, ma inutilmente.: bufera su Federica Pellegrini Una delle concorrenti più chiacchierate della decima edizione diè senza dubbio Federica Pellegrini. In coppia con suo marito, la campionessa olimpica è la viaggiatrice da ...