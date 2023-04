Paura per Immobile: tram passa col rosso e travolge la sua auto (Repubblica) (Di domenica 16 aprile 2023) L’attaccante della Lazio, Ciro Immobile, è rimasto coinvolto in un incidente d’auto, questa mattina a Roma, mentre era in macchina con la figlia. La notizia è su La Repubblica. Pare che la jeep del capitano della Lazio si sia scontrata con un tram passato col rosso. L’auto è distrutta, ma Immobile e la figlia, per fortuna, dovrebbero stare bene. La Repubblica scrive: “Spavento per Ciro Immobile, coinvolto questa mattina in un incidente stradale a poche centinaia di metri di distanza dallo stadio Olimpico. L’auto del centravanti della Lazio, una Jeep scura, si è scontrata contro il tram numero 19 che in quel momento stava attraversando Ponte Matteotti, il passaggio che ... Leggi su ilnapolista (Di domenica 16 aprile 2023) L’attaccante della Lazio, Ciro, è rimasto coinvolto in un incidente d’, questa mattina a Roma, mentre era in macchina con la figlia. La notizia è su La. Pare che la jeep del capitano della Lazio si sia scontrata con unto col. L’è distrutta, mae la figlia, per fortuna, dovrebbero stare bene. Lascrive: “Spavento per Ciro, coinvolto questa mattina in un incidente stradale a poche centinaia di metri di distanza dallo stadio Olimpico. L’del centravanti della Lazio, una Jeep scura, si è scontrata contro ilnumero 19 che in quel momento stava attraversando Ponte Matteotti, ilggio che ...

