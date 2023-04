Paura per Immobile, spaventoso incidente in auto a Roma: frontale con un tram! (Di domenica 16 aprile 2023) Un week-end felice che d’un tratto si trasforma in incubo. Questo quanto successo a Ciro Immobile, attaccante della Lazio e della Nazionale italiana sceso in campo questo venerdì con la maglia dei biancocelesti. Capitano dei capitolini, Immobile è tornato al gol (seppur su rigore) dopo due mesi di stop, in una stagione martoriata dai problemi fisici. Un fine settimana all’insegna della gioia ritrovata si è però totalmente annerito a seguito degli eventi di questa mattina. Paura per Immobile, incidente spaventoso in auto Secondo quanto riportato da AGTW, il bomber della Lazio è stato protagonista di un incidente stradale da brividi. Un frontale a tutta velocità con un tram per Immobile, cui parte anteriore ... Leggi su rompipallone (Di domenica 16 aprile 2023) Un week-end felice che d’un tratto si trasforma in incubo. Questo quanto successo a Ciro, attaccante della Lazio e della Nazionale italiana sceso in campo questo venerdì con la maglia dei biancocelesti. Capitano dei capitolini,è tornato al gol (seppur su rigore) dopo due mesi di stop, in una stagione martoriata dai problemi fisici. Un fine settimana all’insegna della gioia ritrovata si è però totalmente annerito a seguito degli eventi di questa mattina.perinSecondo quanto riportato da AGTW, il bomber della Lazio è stato protagonista di unstradale da brividi. Una tutta velocità con un tram per, cui parte anteriore ...

