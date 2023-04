Paura per Immobile: in auto con le figlie si schianta contro un tram a Roma (Di domenica 16 aprile 2023) Brutta disavventura per il capitano della Lazio, coinvolto in un incidente stradale per le vie della Capitale. "Mi fa male solo il braccio...", le parole dell'attaccante Leggi su ilgiornale (Di domenica 16 aprile 2023) Brutta disavventura per il capitano della Lazio, coinvolto in un incidente stradale per le vie della Capitale. "Mi fa male solo il braccio...", le parole dell'attaccante

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... AlbertoBagnai : “L’uso della paura per imporre un modello”. Appassionato intervento di ?@mariogiordano5? sulla “cancellazione dell’… - meb : Calenda ha scelto di non fare più il partito unico, per noi sbagliando. Bastava però dirlo chiaramente e non cercar… - pfmajorino : Il governo vuole togliere la 'protezione speciale' per i migranti. L'unico risultato di una scelta che ricalca que… - GianluciaT : RT @Virna25marzo: Continua la narrazione distopica di un qualcosa che si vuol ancora tenere in vita. Un vaccino per tutto. Ma quando si t… - whalienswan1 : RT @gogodiva_: Con tutti i trapper maschi che ci hanno ammorbato la minchia per anni adesso la colpa è di Annalisa se la qualità della musi… -