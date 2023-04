Paura per Ciro Immobile, schianto frontale con un tram. Il calciatore: “È passato col rosso” (video) (Di domenica 16 aprile 2023) È stato un risveglio domenicale di terrore quello di Ciro Immobile, coinvolto in un brutto incidente a Roma. L’attaccante della Lazio, mentre era alla guida della sua auto, si è scontrato contro un tram: il numero 19, che stava attraversando Ponte Matteotti, che collega il quartiere Flaminio con quello di Prati, a pochi chilometri dallo stadio Olimpico. Un impatto violento tanto da far deragliare il tram, e che – stando alle prime ricostruzioni – ha fatto scoppiare gli airbag dell’auto del calciatore biancoceleste, e che spinto la sua vettura fuori delle rotaie. Fortunatamente il bomber è sceso illeso dalla sua Land Rover Defender con il muso letteralmente distrutto. Ciro Immobile, schianto frontale con un tram Un ... Leggi su secoloditalia (Di domenica 16 aprile 2023) È stato un risveglio domenicale di terrore quello di, coinvolto in un brutto incidente a Roma. L’attaccante della Lazio, mentre era alla guida della sua auto, si è scontrato contro un: il numero 19, che stava attraversando Ponte Matteotti, che collega il quartiere Flaminio con quello di Prati, a pochi chilometri dallo stadio Olimpico. Un impatto violento tanto da far deragliare il, e che – stando alle prime ricostruzioni – ha fatto scoppiare gli airbag dell’auto delbiancoceleste, e che spinto la sua vettura fuori delle rotaie. Fortunatamente il bomber è sceso illeso dalla sua Land Rover Defender con il muso letteralmente distrutto.con unUn ...

