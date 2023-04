Paura per Ciro Immobile: in auto con le figlie si schianta contro un tram a Roma (Di domenica 16 aprile 2023) Mattinata di grande spavento ma nessuna conseguenza fisica per Ciro Immobile e le sue figlie: il centravanti e capitano della Lazio è rimasto coinvolto in un incidente stradale a Roma contro un tram. L’auto del bomber biancoceleste, su cui viaggiavano anche le sue due figlie, ha impattato con il tram della linea 19 mentre attraversava ponte Matteotti, tra Prati e Flaminio, intorno alle 8:30. Il tram è uscito fuori dalle rotaie, la macchina ne è uscita distrutta. L’incidente ha coinvolto sette persone oltre a Immobile, compresi anche dei passeggeri del tram, che sono stati portati al Gemelli per accertamenti. Il calciatore, “un po’ indolenzito al braccio”, parlando alle forze ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 16 aprile 2023) Mattinata di grande spavento ma nessuna conseguenza fisica pere le sue: il centravanti e capitano della Lazio è rimasto coinvolto in un incidente stradale aun. L’del bomber biancoceleste, su cui viaggiavano anche le sue due, ha impattato con ildella linea 19 mentre attraversava ponte Matteotti, tra Prati e Flaminio, intorno alle 8:30. Ilè uscito fuori dalle rotaie, la macchina ne è uscita distrutta. L’incidente ha coinvolto sette persone oltre a, compresi anche dei passeggeri del, che sono stati portati al Gemelli per accertamenti. Il calciatore, “un po’ indolenzito al braccio”, parlando alle forze ...

