Paura Immobile, incidente in auto contro un tram (Di domenica 16 aprile 2023) Paura per Ciro Immobile pochi istanti fa per un incidente con la sua auto che si sarebbe schiantata contro un tram. L'attaccante della Lazio viaggiava a bordo del suo Suv e avrebbe detto dopo lo schianto che il tram è passato col rosso. A bordo anche le figlie del centravanti. Tanto spavento, ma per fortuna tutti stanno bene. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... LALAZIOMIA : Paura Immobile: incidente in auto con un tram - fanpage : Brutto incidente per il capitano della Lazio. Ciro Immobile sta bene, ma che spavento - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Paura per Immobile: incidente contro un tram. 'È passato col rosso', dice il bomber - Solo_La_Lazio : ?? Paura per #Immobile ?? Ma per fortuna sta bene ?? “Il tram è passato col rosso…”, la prima ricostruzione di Ciro - Luxgraph : Lazio, paura per Immobile: incidente con un tram, macchina distrutta -