Pasqua ortodossa | scambio di prigionieri Russia-Ucraina

(Di domenica 16 aprile 2023) Circa 130di guerra ucraini sono stati rilasciati e sono tornati a casa in un “grandele” di. L’ha detto oggi un alto funzionario presidenziale ucraino nel giorno della. “Stiamo riportando indietro 130 dei nostri uomini”, ha scritto su Telegram il capo dello staff del presidente Zelenskiy, Andriy Yermak. Lo“ha avuto luogo – ha aggiunto – in più fasi negli ultimi giorni”. Non è chiaro quanti russi siano stati rimandati indietro. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... UKRinIT : Alla vigilia della Pasqua ortodossa a Kherson, un attacco russo ha ucciso due donne: una madre e una figlia. I cri… - MarcoFattorini : Nella notte della Pasqua ortodossa le forze russe hanno bombardato una chiesa alla periferia di Zaporizhzhia.… - UKRinIT : La Russia ha bombardato la città di Zaporizhzhia nella notte della Pasqua ortodossa. #RussiaIsATerroristState - MarcG_69 : RT @vaticannews_it: Gli auguri di #PapaFrancesco per chi celebra la #Pasqua in Oriente. Cessi l'atrocità delle guerre che 'continuano a sem… - Mascherino2 : RT @AgainCarlakak: IL PEGGIORE DEI CRIMINI Cattedrale di Donetsk piena di civili riuniti per celebrare la Pasqua ortodossa bombardata dall… -

Per la prima volta, la messa dellaè stata celebrata in lingua ucraina alla Lavra, il conteso Monastero delle Grotte di Kiev, in una festa che ha visto divisi gli ortodossi della nuova chiesa ucraina e i fedeli ancora ...Bombe in Ucraina contro i festeggiamenti della veglia della. Nella notte l'esercito russo ha lanciato missili S - 300 nella regione di Zaporizhzhia , distruggendo la chiesadi San Michele Arcangelo a Kushuhum. "In quel momento non c'...Così su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, nel giorno delle celebrazioni della. "Abbiamo già fatto molta strada " sottolinea - . Forse le vette più difficili ci ...

E' di un morto e due feriti il bilancio del bombardamento avvenuto nella notte sul centro di Donetsk, in particolare nei pressi della Cattedrale della Trasfigurazione . Lo riferisce la Tass, citando l ...Le feste non fermano la guerra tra Russia e Ucraina, che ormai va avanti da oltre un anno. In un bombardamento avvenuto nella notte della Pasqua ...