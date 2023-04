Partorisce con il cuore e un polmone oppressi da tumore, salvati mamma e neonato (Di domenica 16 aprile 2023) Con il cuore e un polmone oppressi da una massa tumorale , la cui rimozione era troppo rischiosa, è riuscita ugualmente a partorire un bambino in salute e qualche mese più tardi è stata a sua volta... Leggi su feedpress.me (Di domenica 16 aprile 2023) Con ile unda una massa tumorale , la cui rimozione era troppo rischiosa, è riuscita ugualmente a partorire un bambino in salute e qualche mese più tardi è stata a sua volta...

