Parre | pastore cade da quasi 10 metri | interviene l’elisoccorso

Leggi su bergamonews

(Di domenica 16 aprile 2023). Stava controllando il suo pascolo, quando è improvvisamente scivolato in una valletta da un’altezza di circa 7/8. Undiha vissuto una domenica (16 aprile) pomeriggio di paura. Erano circa le 15 quando si è verificata la caduta: l’uomo si trovava in via Monterosso. Immediato l’intervento dei soccorsi: sul posto è intervenuto anche l’elicottero. I Vigili del fuoco del distaccamento di Clusone lo hanno barellato insieme al personale del 118 e lo hanno trasportato fino al velivolo, a bordo del quale ha raggiunto l’ospedale. Sul posto anche i Carabinieri, il 118,e Soccorso Alpino. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe temporaneamente perso conoscenza al momento della caduta. Al momento dell’intervento dei soccorritori si sarebbe però mostrato ...