Parolo: «Responsabilità che parte da società Inter! Servono certezza» (Di domenica 16 aprile 2023) Marco Parolo su DAZN esprime un suo parere riguardo il momento dell’Inter, soprattutto dopo la sconfitta contro il Monza in campionato. ALTRE Responsabilità – Secondo Parolo la Responsabilità parte in particolare dalla società, non solo dai giocatori: «In campionato non c’è lo stesso stimolo, in Champions League chi è entrato ha fatto meglio di chi è uscito. I giocatori si accendono per determinate partite. La continuità in un campionato la dà un gruppo di lavoro che parte dalla società al mister, ma anche squadra. Facile dire che Inzaghi non è capace di gestire. Ma è tutto l’ambiente. L’Inter potenzialmente doveva avere più punti per essere più avanti in classifica e secondo me anche la società ha il suo peso con i vari rinnovi. Non ... Leggi su inter-news (Di domenica 16 aprile 2023) Marcosu DAZN esprime un suo parere riguardo il momento dell’Inter, soprattutto dopo la sconfitta contro il Monza in campionato. ALTRE– Secondolain particolare dalla, non solo dai giocatori: «In campionato non c’è lo stesso stimolo, in Champions League chi è entrato ha fatto meglio di chi è uscito. I giocatori si accendono per determinate partite. La continuità in un campionato la dà un gruppo di lavoro chedallaal mister, ma anche squadra. Facile dire che Inzaghi non è capace di gestire. Ma è tutto l’ambiente. L’Inter potenzialmente doveva avere più punti per essere più avanti in classifica e secondo me anche laha il suo peso con i vari rinnovi. Non ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... DAZN_IT : Per parolo la situazione in casa Inter è colpa della società ?? Per Matri le responsabilità sono dei giocatori ? Da… - internewsit : Parolo: «Responsabilità che parte da società Inter! Servono certezza» - - _r00bi_12 : RT @DAZN_IT: Per parolo la situazione in casa Inter è colpa della società ?? Per Matri le responsabilità sono dei giocatori ? Da che parte s… - UgoBaroni : RT @DAZN_IT: Per parolo la situazione in casa Inter è colpa della società ?? Per Matri le responsabilità sono dei giocatori ? Da che parte s… - El_Principe22_ : RT @DAZN_IT: Per parolo la situazione in casa Inter è colpa della società ?? Per Matri le responsabilità sono dei giocatori ? Da che parte s… -