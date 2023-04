Parla Arianna Meloni, sorella della premier e moglie di Lollobrigida: “Contro di me gossip e veleni” (Di domenica 16 aprile 2023) “Ormai tra nomine e gossip, non ci facciamo mancare nulla”. Così Arianna Meloni liquida le voci su una presuna amicizia con Giuseppina Di Foggia, nuova ad di Terna e prima donna nominata alla guida di un’azienda di stato. In un’intervista al Foglio, la sorella di Giorgia Meloni e moglie del ministro dell’Agricoltura Francesco Lollobrigida, smentisce di influire sulle scelte della presidente del Consiglio. “Ero stupita dalla lettura dei giornali”, ha detto al giornalista Simone Canettieri. “Oddio, possibile che la conosca e non me ne ricordi? Così ho scritto a Giorgia: ma io la conosco la nuova ad di Terna? Mi ha risposto: non lo so, penso di no”. Un pensiero va anche alle voci circolate dopo la lettera della deputa di FdI Rachele ... Leggi su tpi (Di domenica 16 aprile 2023) “Ormai tra nomine e, non ci facciamo mancare nulla”. Cosìliquida le voci su una presuna amicizia con Giuseppina Di Foggia, nuova ad di Terna e prima donna nominata alla guida di un’azienda di stato. In un’intervista al Foglio, ladi Giorgiadel ministro dell’Agricoltura Francesco, smentisce di influire sulle sceltepresidente del Consiglio. “Ero stupita dalla lettura dei giornali”, ha detto al giornalista Simone Canettieri. “Oddio, possibile che la conosca e non me ne ricordi? Così ho scritto a Giorgia: ma io la conosco la nuova ad di Terna? Mi ha risposto: non lo so, penso di no”. Un pensiero va anche alle voci circolate dopo la letteradeputa di FdI Rachele ...

