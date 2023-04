Pari interno e quarto posto | Albanova ai playoff contro il Pompei

Leggi su anteprima24

(Di domenica 16 aprile 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoCasal di Principe (Ce) – L’chiude la stagione regolare con un pareggio. All’Angelo Scalzone di Casal di Principe, i biancazzurri impattano 1 a 1 con l’Ercolanese. Nel primo tempo la squadra di Ciaramella, orfana dello squalificato Grezio, mette alle corde gli avversari e al 20’ Palumbo la sblocca sugli sviluppi di un calcio d’angolo. Si va al riposo sull’1 a 0. Nella ripresa Achaval sfiora il gol in rovesciata (52’), poi al 65’ Galesio sfrutta l’unica sbavatura difensiva e fa 1 a 1. Il risultato non cambia più: l’è quarta in classifica al termine del campionato e al primo turnoaffronterà ilin trasferta.-ERCOLANESE 1-1: Gianfagna, Falco G., De Miranda (55’ Sieno), Pontillo, Tommasini, Petrazzuolo (65’ ...