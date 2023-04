Papa Francesco: "Su Wojtyla illazioni offensive e infondate" (Di domenica 16 aprile 2023) Papa Francesco al Regina Caeli di questa mattina, nella Domenica della Divina Misericordia, si è rivolto ai fedeli di Piazza San Pietro ricordando Karol Wojtyla, al centro di polemiche in questi giorni in merito al caso di Emanuela Orlandi. "Certo di intepretare i sentimenti dei fedeli di tutto il mondo, rivolgo un pensiero grato alla memoria di San Giovanni Paolo II, in questi giorni oggetto di illazioni offensive e infondate" ha dichiarato Bergoglio. Leggi su tg24.sky (Di domenica 16 aprile 2023)al Regina Caeli di questa mattina, nella Domenica della Divina Misericordia, si è rivolto ai fedeli di Piazza San Pietro ricordando Karol, al centro di polemiche in questi giorni in merito al caso di Emanuela Orlandi. "Certo di intepretare i sentimenti dei fedeli di tutto il mondo, rivolgo un pensiero grato alla memoria di San Giovanni Paolo II, in questi giorni oggetto di" ha dichiarato Bergoglio.

