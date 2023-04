Papa Francesco: “Su Giovanni Paolo II illazioni offensive e infondate”. Pietro Orlandi: “Mai accusato Wojtyla”. Monsignor Gaenswein: “Io non ho alcun dossier” (Di domenica 16 aprile 2023) Bergoglio al Regina Coeli risponde alle parole sul Pontefice polacco pronunciate dal fratello della ragazza cittadina vaticana scomparsa. Sulla guerra: in Russia e Ucraina la Pasqua aiuti la pace Leggi su lastampa (Di domenica 16 aprile 2023) Bergoglio al Regina Coeli risponde alle parole sul Pontefice polacco pronunciate dal fratello della ragazza cittadina vaticana scomparsa. Sulla guerra: in Russia e Ucraina la Pasqua aiuti la pace

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #PapaFrancesco difende San Giovanni Paolo II “oggetto di illazioni offensive e infondate”. Dopo il #ReginaCaeli Fra… - vaticannews_it : Gli auguri di #PapaFrancesco per chi celebra la #Pasqua in Oriente. Cessi l'atrocità delle guerre che 'continuano a… - vaticannews_it : #PapaFrancesco al #ReginaCoeli: nelle piaghe di Gesù l’apertura a chi è ferito dalla vita. Nella Domenica della Div… - Debora72174569 : RT @DomaniGiornale: ll giornalista che ha raccolto l’audio dell’allora sodale del boss De Pedis, Alessandro Ambrosini, riferisce a Domani:… - gaetanopecoraro : RT @AntonelloLam: VATICANSEXYGATE Kamil è il primo testimone del caso dei presunti abusi sessuali in Vaticano. Racconta la vita dei chieric… -