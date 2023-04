Papa Francesco | illazioni offensive e infondate su Giovanni Paolo II

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... vaticannews_it : #PapaFrancesco al #ReginaCoeli: nelle piaghe di Gesù l’apertura a chi è ferito dalla vita. Nella Domenica della Div… - vaticannews_it : #PapaFrancesco difende San Giovanni Paolo II “oggetto di illazioni offensive e infondate”. Dopo il #ReginaCaeli Fra… - parallelecinico : Finalmente è arrivato quel momento. Iniziano i playoff NBA e soprattutto si può fare il bracket. Anche Papa Frances… - AnnalisaAntas : RT @Agenzia_Ansa: Papa Francesco: 'Rivolgo un pensiero grato alla memoria di San Giovanni Paolo II, in questi giorni oggetto di illazioni o… - magzinemag : Papa Francesco ha difeso Karol Wojtyla dalle accuse di Pietro Orlandi, fratello di Emanuela. 'Certo di interpretar… -

Lo ha detto, dopo la recita del Regina Caeli, in piazza San Pietro. "Seguo con preoccupazione gli avvenimenti che si stanno verificando in Sudan " ha aggiunto - . Sono vicino al popolo ...respinge al mittente le accuse su Karol Wojtyla. 'Certo di interpretare i sentimenti dei fedeli di tutto il mondo - ha affermato Bergoglio al Regina Caeli - rivolgo un pensiero grato ...Dopo quasi una settimana di silenzioha difeso Karol Wojtya dalle accuse mossegli da Pietro Orlandi , il fratello di Emanuela Orlandi , ragazza scomparsa il 24 giugno 1983 nella città del Vaticano. Bergoglio difende ...

ROMA (ITALPRESS) – “Desidero esprimere la mia vicinanza a tutti i fratelli e le sorelle che, specialmente in oriente, oggi celebrano la Pasqua: carissimi, il Signore Risorto sia con voi e vi colmi con ..."Penso anche ai nostri fratelli che in Russia e in Ucraina celebrano la Pasqua. Che il Signore gli sia vicino e li aiuti a fare la pace". Così Papa Francesco ...