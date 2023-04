Pallanuoto femminile | Setterosa vittorioso sul Canada in un’amichevole in preparazione alla World Cup

(Di domenica 16 aprile 2023) Ilpunta il mirino verso il 2° turno di qualificazione dellaCup 2023 di: la Nazionale italiana, prima di spostarsi ad Atene, in Grecia, ha affrontato in amichevole il, vincendo di misura col punteggio di 13-12. Da mercoledì 19 a venerdì 21 aprile l’Italia di Carlo Silipo giocherà il Playoff con USA, Paesi Bassi ed Ungheria per definire le teste di serie delle Final di Long Beach. L’Italia porterà con sé 6 punti dal 1° turno: in testa i Paesi Bassi a quota 9, poi gli USA con 7 ed infine l’Ungheria a 6 come le azzurre. Questa l’analisi del CT del, Carlo Silipo, al sito federale: “L’importante è vincere anche partite come questa. Le ragazze erano un po’ stanche: avevano svolto una seduta in palestra mezz’ora prima di ...

Il Setterosa punta il mirino verso il 2° turno di qualificazione della World Cup 2023 di pallanuoto femminile: la Nazionale italiana, prima di spostarsi ad Atene, in Grecia, ha affrontato in amichevol ...Definito il calendario del 2° turno di qualificazione della World Cup 2023 di pallanuoto femminile: ad Atene, in Grecia, dal 19 al 21 aprile il Setterosa giocherà il Playoff con USA, Paesi Bassi ed Un ...