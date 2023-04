Pallamano | Serie A Gold 2023 | si conclude la regular season Brixen | Merano | Sassari e Faso affronteranno i play off

(Di domenica 16 aprile 2023) Il dado è tratto. Si è chiusa questo weekend la stagione regolare del Campionato di2022-didefinendo in modo ufficiale il quadro deioff e deiout. Dopo un finale ditraballanteha chiuso comunque al primo posto con 44 punti, vincendo lo scontro di alta classifica con l’Alperia, seconda della classe, con il risultato di 30-34. Nell’altra sfida incrociata che ha visto fronteggiarsi Fasano ea spuntarla di misura sono stati invece i sardi, abili a imporsi tra le mura amiche con il punteggio di 34.33. Proprio queste quattro squadre citate si daranno battaglia nelle semifinali scudetto al via a maggio. Nello specifico ...

... al PalaVillanova di Torri di Quartisolo, il Salumificio Riva Molteno conquista quel punto che mancava a raggiungere il terzo posto, conquistando in una sera due importanti traguardi ovvero la...Malgrado la sconfitta casalinga grande festa questo pomeriggio al palazzetto dello sport di Enna bassa per la promozione della OrlandoHaenna nellaA Silver. Per quanto riguarda la gara casalinga, i gialloverdi hanno perso per 32 " 25 contro il Giovinetto Marsala. Visite: 37Appassionato da sempre della, nonostante non si potesse allenare con noi, ha sempre fatto ... capolista solitaria del campionato diB, girone 7. Il suo tecnico Antonio Viola è incredulo:...

Della partita non c'è molto da dire. Cingoli andrà meritatamente a giocarsi un posto per accedere alla prossima Serie A1 gold e la ASD Pallamano Chiaravalle, con la testa già ai play off per la A ...