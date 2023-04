Pagelle Sassuolo-Juve: marchio Defrel, errore Fagioli VOTI (Di domenica 16 aprile 2023) I top e flop e i VOTI ai protagonisti del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2022/23: Pagelle Sassuolo-Juve Le Pagelle dei protagonisti del match tra Sassuolo e Juve, valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. Sassuolo: Consigli 7; Toljan 6.5, Erlic 6.5, Tressoldi 6.5 (89? Ferrari SV), Rogerio 6; Frattesi 6, Lopez 6.5, Henrique 6 (70? Harroui 5.5); Bajrami 6 (77? Zortea SV), Pinamonti 5 (46? Defrel 7), Laurientè 6 (77? Ceide SV). All. Dionisi 7 Juventus: Perin 7; Gatti 6.5, Bremer 6, Danilo 6.5; Barbieri 6 (57? Cuadrado 6), Paredes 5 (82? Pogba 6.5), Fagioli 4.5 (66? Miretti 6), Rabiot 6, Kostic 6 (66? Chiesa 6.5); Milik 5 (57? Di Maria 6.5), Vlahovic ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 16 aprile 2023) I top e flop e iai protagonisti del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2022/23:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023.: Consigli 7; Toljan 6.5, Erlic 6.5, Tressoldi 6.5 (89? Ferrari SV), Rogerio 6; Frattesi 6, Lopez 6.5, Henrique 6 (70? Harroui 5.5); Bajrami 6 (77? Zortea SV), Pinamonti 5 (46?7), Laurientè 6 (77? Ceide SV). All. Dionisi 7ntus: Perin 7; Gatti 6.5, Bremer 6, Danilo 6.5; Barbieri 6 (57? Cuadrado 6), Paredes 5 (82? Pogba 6.5),4.5 (66? Miretti 6), Rabiot 6, Kostic 6 (66? Chiesa 6.5); Milik 5 (57? Di Maria 6.5), Vlahovic ...

