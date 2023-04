(Di domenica 16 aprile 2023) I top e flop e iaidelvalido per la 30ª giornata di Serie A 2022/23:I top e flop e iaidelvalido per la 30ª giornata di Serie A 2022/23:. TOP al termine del primo tempo: BOVE, BELOTTI FLOP al termine del primo tempo: PEREYRAA fine partita L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... CalcioNews24 : Pagelle Roma-Udinese: i voti ai protagonisti del match - MondoPrimavera : #LecceRoma, le pagelle dei giallorossi - MondoPrimavera : #LecceRoma, le pagelle dei salentini - andreastoolbox : Inter-Roma Femminile 1-6: uragano giallorosso, al Breda non c'è partita. Cronaca, commento e pagelle della partita… - VoceGiallorossa : ? Le pagelle di Lecce-Roma Primavera #ASRoma #Primavera1 #LecceRoma #RomaPrimavera #Vocegiallorossa… -

...) Domenica 16 aprile 12.30 Lecce - Sampdoria (- tabellino ) 15.00 Torino - Salernitana (- tabellino ) 18.00 Sassuolo - Juventus (- tabellino ) 20.45- Udinese (- ......30 Udinese - Monza 2 - 2 14:30 Fiorentina - Spezia 1 - 1 16:30 Atalanta - Bologna 0 - 2 16:30 Sampdoria - Cremonese 2 - 3 18:30 Verona - Sassuolo 2 - 1 18:30 Torino -0 - 1 20:45 Lazio - ......30 Udinese - Monza 2 - 2 14:30 Fiorentina - Spezia 1 - 1 16:30 Atalanta - Bologna 0 - 2 16:30 Sampdoria - Cremonese 2 - 3 18:30 Verona - Sassuolo 2 - 1 18:30 Torino -0 - 1 20:45 Lazio - ...

LIVE Le pagelle di Roma-Udinese Voce Giallo Rossa

La squadra di Allegri cade, sprecando l’occasione di avvicinarsi alla zona Champions. Un altro passaggio a vuoto, una partita sbagliata in cui neppure la difesa tiene.Milinkovic-Savic: 5,5 Immobile sul gol di Vilhena, ma non è di certo il più colpevole. Sul traversone di Candreva, Pirola di testa non ha inquadrato la sua porta e ...