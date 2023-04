Pagelle Roma-Udinese 3-0 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di domenica 16 aprile 2023) Ledi3-0 con iai protagonisti e ildel match valido per la trentesima giornata di. All’Olimpico netto successo dei giallorossi che vanno in gol con Bove nel primo tempo (su rigore sbagliato da Cristante), Pellegrini nella ripresa e Abraham nel recupero, entrambi tornati al gol dopo un lungo digiuno. C’è anche un rigore sbagliato da Pereyra che avrebbe potuto riaprirla. Di seguito ecco le immagini salienti. GLI HIGHLIGHTS(3-4-2-1): Rui Patricio 7.5; Mancini 6, Smalling 7, Llorente 6; Celik 6 (29’ st Zalewski 6), Cristante 6, Bove 7, El Shaarawy 6.5 (29’ st Spinazzola 6.5); Wijnaldum 6.5 (15’ st Matic 6.5), Pellegrini 7 (44’ st Tahirovic sv); Belotti 6.5 (29’ st Abraham ...

Le: Barbieri ok all'esordio. Rabiot scarico, Vlahovic sempre più involuto Fagioli in ...Terza sconfitta su quattro nelle ultime trasferte di serie A giocando e perdendo per l'appunto con, ...

Roma-Udinese 3-0 LE PAGELLE: Pellegrini Pace e bene. All you need is Bove ForzaRoma.info

Le pagelle di Roma-Udinese Serata da dimenticare per Pereyra (4) che oltre all'errore dagli undici metri si porta sulla coscienza il fallo di mano che nel primo tempo porta al rigore per la Roma. A ...RUI PATRICIO 7 Un prodigio scaccia paure. Para alla grande il rigore di Pereyra e mette un marchio importante sulla stagione MANCINI 6 Lo vedi poco perché non fa mai ...