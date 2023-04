Pagelle Lecce-Sampdoria | i voti ai protagonisti del match dopo il primo tempo

(Di domenica 16 aprile 2023) I top e flop e iaidelvalido per la 30ª giornata di Serie A 2022/23:Ledeideltra, valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Strefezza () FLOP: Nuytinck (: a fine partita L'articolo proviene da Calcio News 24.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VoceGiallorossa : ? Le pagelle di Lecce-Roma Primavera #ASRoma #Primavera1 #LecceRoma #RomaPrimavera #Vocegiallorossa… - Calciodiretta24 : Pagelle Lecce – Napoli 1-2: highlights e voti fantacalcio - Fantacalciok : Pagelle Lecce – Napoli 1-2: highlights e voti fantacalcio - sportli26181512 : Le pagelle degli arbitri: Di Bello 4,5, mai al video. Marcenaro confuso a San Siro: Le pagelle degli arbitri: Di Be… - NapoliOnly : Le pagelle di: Lecce - Napoli 1-2 #LecceNapoli #SerieA #Meret #DiLorenzo #Rrahmani #KimMinJae #MarioRui #Lobotka… -

... Victor Osimhen Ledi Napoli - Verona 0 - 0 a cura di Fabrizio d'Esposito e Ilaria Puglia. ... In questa prima metà d'aprile il Napoli ha perso due volte, vinto con parecchio sedere ae ......00 Crvena Zvezda - Olympiacos 87 - 79 18:00 algiris - Maccabi 68 - 67 18:45 Fenerbahçe - Anadolu Efes 103 - 86 Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 17:00 Salernitana - Inter 1 - 1 19:00- ......00 Crvena Zvezda - Olympiacos 87 - 79 18:00 algiris - Maccabi 68 - 67 18:45 Fenerbahçe - Anadolu Efes 103 - 86 Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 17:00 Salernitana - Inter 1 - 1 19:00- ...

Lecce-Napoli 1-2, le pagelle Sky Sport

Al Via del Mare, trentesima giornata di Serie A 2022/23 tra Lecce e Sampdoria: sintesi, risultato, moviola e cronaca live La Sampdoria fa visita al Lecce in occasione della trentesima giornata di Seri ...Un'altra partita di campionato condizionata dal turno di Champions in arrivo: dopo il pareggio del Milan anche il Napoli frena. Traversa di Osimhen ...