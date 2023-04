Pagelle Lecce-Sampdoria 1-1 | voti e tabellino Serie A 2022 2023

(Di domenica 16 aprile 2023) Le, i, il, le ammonizioni e i gol di, match valevole per la trentesima giornata del campionato di. Allo stadio Via del Mare primo tempo a senso unico con i ragazzi di Baroni che si divorano l’impossibile: almeno sette palle gol limpide per sbloccare la partita. Match che si sblocca grazie alla conclusione vincente di Ceesay. All’intervallo Stankovic ne cambia quattro e laè più in partita con Jesé che fa 1-1. Ilci prova sino alla fine, ma in maniera disordinata. Un punto che serve poco ad entrambe.(4-3-3): Falcone 6; Gendrey 6 (45? st Romagnoli sv), Baschirotto 5.5, Umtiti 6, Gallo 5.5; Blin 6 (36? st Gonzalez sv), ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : #LecceSampdoria: le pagelle e i voti #SerieA - Lucaucce : #Pagelle #Lecce-#Sampdoria: una magia di #Jesè #Rodriguez per crederci ancora... #LecceAamp - clubdoria46 : #Pagelle #Lecce-#Sampdoria: una magia di #Jesè #Rodriguez per crederci ancora... #LecceAamp - LecceCalcio : Lecce-Sampdoria 1-1: vota le pagelle dei tifosi - - PianetaLecce : Lecce-Sampdoria, le pagelle dei giallorossi -

I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2022/23:- Sampdoria Ledei protagonisti del match trae Sampdoria, valido per la 30ª giornata del campionato di Serie A 2022/2023. TOP: Strefezza () FLOP: Nuytinck (Sampdoria) ...... Victor Osimhen Ledi Napoli - Verona 0 - 0 a cura di Fabrizio d'Esposito e Ilaria Puglia. ... In questa prima metà d'aprile il Napoli ha perso due volte, vinto con parecchio sedere ae ......00 Crvena Zvezda - Olympiacos 87 - 79 18:00 algiris - Maccabi 68 - 67 18:45 Fenerbahçe - Anadolu Efes 103 - 86 Visualizza Euroleague CALCIO - SERIE A 17:00 Salernitana - Inter 1 - 1 19:00- ...

PAGELLE US LECCE vs AS ROMA 5-0 - Cherubini ostinato Voce Giallo Rossa

Questo spazio è libero e può essere occupato dalla tua pubblicità. Scegli di pubblicare qui la tua inserzione per avere la ...I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 30ª giornata di Serie A 2022/23: pagelle Lecce-Sampdoria Le pagelle dei protagonisti del match tra Lecce e Sampdoria, valido per la 30ª gi ...