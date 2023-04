Pagelle Bologna-Milan | i voti di Gazzetta | De Ketelaere spettrale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... triolo_daniele : RT @PianetaMilan: #Pagelle #BolognaMilan, i voti di @Gazzetta_it: #DeKetelaere spettrale - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan https://… - PianetaMilan : #Pagelle #BolognaMilan, i voti di @Gazzetta_it: #DeKetelaere spettrale - @acmilan #ACMilan #Milan #SempreMilan - Milannews24_com : Bologna Milan, Pobega il migliore sui quotidiani: «Gol e personalità» - News24_it : Bologna-Milan, le pagelle - Tuttobolognaweb <a href=' - MilanWorldForum : Pagelle quotidiani Bologna - Milan 1-1 Le news -) -

...30 Milano - Barcelona 84 - 76 20:00 Monaco - Partizan 84 - 88 CALCIO - SERIE A 12:30 Udinese - Monza 2 - 2 14:30 Fiorentina - Spezia 1 - 1 16:30 Atalanta -0 - 2 16:30 Sampdoria - Cremonese 2 ...Nel corso della 30° giornata, il Milan ha pareggiato in trasferta contro il, e per i ... Tabellino edi Inter - Monza Inter (3 - 5 - 2): Onana; Darmian (80 , Dzeko), de Vrij (49 , Acerbi)...Inzaghi 5 : Undicesima sconfitta in campionato, non approfitta neanche del mezzo passo falso del Milan a).

Bologna-Milan, le pagelle: CDK da 4, spettrale. Ballo-Touré e Dominguez ok, 6,5 La Gazzetta dello Sport

Pioli (all.) 6,5 Preferisce mandare in campo tutte le seconde linee ritenendo che possano regalargli una prestazione importante, alla fine il Milan non vince ma è stato sempre intenso e aggressivo. Ma ...Altra prestazione negativa per Charles De Ketelaere nel match tra Bologna e Milan. Ecco le sue pagelle questa mattina sui quotidiani Altra prestazione negativa per Charles De Ketelaere nel match tra M ...