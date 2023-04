Pagelle Amstel Gold Race 2023 | Pogacar inattaccabile | Bagioli salva l’onore dell’Italia

Leggi su oasport

(Di domenica 16 aprile 2023)Tadej, voto 10: ancora una volta si dimostra imbattibile. Dopo il Giro delle Fiandre ecco l’e potrebbe chiudere il cerchio con Freccia e Liegi. Lo sloveno dà il via le danze lontano dal traguardo, poi screma il gruppo ed infine stacca Pidcock involandosi in solitaria sul traguardo. E pensare che è stato costretto a cambiare bicicletta per una foratura, è passato in secondo piano visto il suo scatto cinque minuti dopo. Devastante. Ben Healy, voto 8,5: momento di forma spaziale per l’irlandese, che deve accontentarsi nuovamente della piazza d’onore, così come accaduto alla Freccia del Brabante. Qui però è un risultato di lusso: è il primo degli umani, e lo dimostra facendosi trovare sempre al posto giusto nel momento giusto. ...