Padovan: "Napoli-Milan? Gara aperta.."

A Sky Sport, è intervenuto Giancarlo Padovan, giornalista, queste le sue dichiarazioni: "Milan-Napoli è stata una sfida piena di occasioni da gol e con qualità di gioco alta, azioni spettacolari e pochi errori nei passaggi. E' stato un bel manifesto per il calcio italiano. Il Napoli ha fatto la partita, mentre il Milan ha approfittato dello strappo di Diaz e ha segnato. Maignan è stato il migliore del Milan e al ritorno è ancora tutto aperto. Le squadre italiane sono al livello dei quarti di Champions".

