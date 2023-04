Pacifici | Aia | «Interviste agli arbitri a fine partita non so quanto possano essere costruttive»

(Di domenica 16 aprile 2023) Carloè il nuovo presidente dell’Aia, l’Associazione italiana. Oggi, durante l’assemblea a Coverciano per l’elezione del nuovo presidente,era l’unico candidato. Il suo avversario si è ritirato dalla corsa alla presidenza tempo fa., con 260 voti su 310 associati votanti (50 le schede bianche), succede ad Alfredo Trentalange, dimessosi a seguito dello scandalo dell’ex procuratore capo degliD’Onofrio che lo ha coinvolto. Queste le sue parole dopo l’elezione: «Grazie di cuore a chi mi ha votato e anche a chi non mi ha votato, è il bello della democrazia: da domani sarò il presidente di tutti, nessuno escluso. Da domani ci rimbocchiamo le maniche per il bene, l’interesse e il futuro della nostra associazione. Sono d’accordo con il fatto di aprire canali di ...

E' stato eletto nell'assemblea generaledi oggi a Coverciano con 260 voti su 310 associati votanti (50 le schede bianche).era candidato unico e succede ad Alfredo Trentalange, dimessosi ......ma siamo pienamente convinti che questo gruppo abbia capacità e forza" ha aggiunto. "Sono ... " foto ufficio stampa" .Lo ha detto Carlo, dopo l'elezione a nuovo presidente dell', l'Associazione italiana arbitri. 'Da domani ci rimbocchiamo le maniche per il bene, l'interesse e il futuro della nostra ...

"Intervistare un arbitro non so che valore costruttivo possa avere, ma siamo d'accordo nell'aprire canali di comunicazione, spiegare le nostre decisioni o i nostri errori è un nostro obiettivo primari ..."Il Var Siamo inseriti in un contesto internazionale ampio, per cui dobbiamo allinearci alle novità che il mondo del calcio porta avanti". Lo ha detto Carlo Pacifici, neo presidente dell'Aia, nel cor ...