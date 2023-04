"Ottimo...". La Schlein smaschera i sindaci Pd: sull'immigrazione un gioco sporchissimo (Di domenica 16 aprile 2023) "Un'ottima iniziativa". Elly Schlein non può che sorridere del documento firmato da sei sindaci contro la linea dura sull'immigrazione del governo confermata dal decreto Cutro. D'altronde, i sei sindaci "ribellI" sono tutti del suo stesso partito, il Pd: Roberto Gualtieri di Roma, Beppe Sala di Milano, Gaetano Manfredi di Napoli, Stefano Lo Russo di Torino, Matteo Lepore di Bologna e Dario Nardella di Firenze. Come sono di centrosinistra le uniche quattro regioni i cui governatori hanno deciso di non firmare l'intesa con il governo per l'applicazione dello stato di emergenza per l'immigrazione: Emilia-Romagna, Puglia, Campania e Toscana. Secondo le voci che filtrano da ambienti vicini alla segretaria dem, la Schlein avrebbe definito l'iniziativa dei ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 16 aprile 2023) "Un'ottima iniziativa". Ellynon può che sorridere del documento firmato da seicontro la linea duradel governo confermata dal decreto Cutro. D'altronde, i sei"ribellI" sono tutti del suo stesso partito, il Pd: Roberto Gualtieri di Roma, Beppe Sala di Milano, Gaetano Manfredi di Napoli, Stefano Lo Russo di Torino, Matteo Lepore di Bologna e Dario Nardella di Firenze. Come sono di centrosinistra le uniche quattro regioni i cui governatori hanno deciso di non firmare l'intesa con il governo per l'applicazione dello stato di emergenza per l': Emilia-Romagna, Puglia, Campania e Toscana. Secondo le voci che filtrano da ambienti vicini alla segretaria dem, laavrebbe definito l'iniziativa dei ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... rossoout : @Misurelli77 È satira? Ottimo, troviamo uno che lo faccia con la schlein e vediamo dove arriva questa satira. - raffatnt : RT @FabSor12: @PoliticaPerJedi @aledenicola @raffatnt @ellyesse Secondo me o non hai letto e ascoltato le interviste di schlein o non le ha… - FabSor12 : @PoliticaPerJedi @aledenicola @raffatnt @ellyesse Secondo me o non hai letto e ascoltato le interviste di schlein o… - AscanioFrugoni : Pare che la strategia di Schlein sia, in generale, il silenzio stampa. Male per Berlusconi. Ottimo sul Terzo Polo. - frances13523959 : @Fbellone51 @matteorenzi @Calenda 'Ottimo politico'? Calenda e' un parvenu presuntuoso sostenuto dall'establishment… -