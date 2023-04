Osimhen urla: “Sempre Forza Napoli”, intervista a cuore aperto (Di domenica 16 aprile 2023) Victor Osimhen parla di Napoli come città e come club, l’attaccante nigeriano: “Città travolgente, voglio lo scudetto“. Osimhen è stato uno dei protagonista dell’approfondimento di Canale 5 dal titolo ‘Napoli è…‘ in cui è stato intervistato anche Aurelio De Laurentiis. L’attaccante nigeriano parla della sua Napoli, della voglia di vittoria dei tifosi e dell’affetto della città che lo ha eletto ad idolo assoluto. Osimhen: intervista a Canale 5 Osimhen parla dello scudetto e dice: “Oramai siamo vicini a realizzare questo sogno e non vediamo l’ora di realizzarlo. Nello spogliatoio abbiamo Sempre creduto di poter vincere il titolo, eravamo convinti di poter fare qualcosa di eccezionale, anche quando nessuno ci credeva. La ... Leggi su napolipiu (Di domenica 16 aprile 2023) Victorparla dicome città e come club, l’attaccante nigeriano: “Città travolgente, voglio lo scudetto“.è stato uno dei protagonista dell’approfondimento di Canale 5 dal titolo ‘è…‘ in cui è statoto anche Aurelio De Laurentiis. L’attaccante nigeriano parla della sua, della voglia di vittoria dei tifosi e dell’affetto della città che lo ha eletto ad idolo assoluto.a Canale 5parla dello scudetto e dice: “Oramai siamo vicini a realizzare questo sogno e non vediamo l’ora di realizzarlo. Nello spogliatoio abbiamocreduto di poter vincere il titolo, eravamo convinti di poter fare qualcosa di eccezionale, anche quando nessuno ci credeva. La ...

