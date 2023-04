Osimhen pronto a scatenarsi | la statistica fa sognare i tifosi del Napoli

(Di domenica 16 aprile 2023)- La maschera di Pulcinella bruciata a San Siro tra le fiamme della coreografia del Diavolo non serve più: ieri al Maradona è tornata la mascherina di Osi. Lui, Victor: di nuovo in campo per ...

Su: 'Victor è pronto per martedì, lo è sempre stato così come lo siamo tutti. Dobbiamo farci trovare pronti ed è quello che ci ha portato fino a qui'.

Napoli, Raspadori: "E' mancata brillantezza. Osimhen è pronto" DAZN

Non si diventa, di nuovo, Raspadori, dalla sera al mattino: in fin dei conti, mettendo assieme il rientro con il Milan, la trasferta di L ...