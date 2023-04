Osimhen | “Napoli è un grandissimo club e non chiedo di meglio”

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportface2016 : +++#Napoli, #Spalletti: '#Osimhen regolarmente convocato per il #Verona, è in buone condizioni'+++#SerieA - CorSport : ?? STOP #NAPOLI AL MARADONA! Gli azzurri non vanno oltre lo 0-0 contro l’Hellas #Verona ?? Nel finale entra in cam… - Gazzetta_it : Napoli spuntato, col Verona finisce 0-0. Osimhen, in campo negli ultimi 20’, centra una traversa #NapoliVerona - DilectisG : RT @Spazio_Napoli: Osimhen fa impazzire i tifosi: parole da pelle d’oca sul Napoli e sullo Scudetto - antonio_staglia : RT @Boboj29: Al 94°a tempo scaduto La Penna fischia la fine della partita,ecco come Osimhen attacca l'arbitro,reo di aver fischiato la fine… -

Commenta per primo I pareggi in campionato die Milan a pochi giorni dalla decisiva sfida di ritorno dei quarti di finale di Champions, per la quale gli azzurri ritrovano unnelle migliori condizioni , l'ennesimo tracollo dell'...'Così il, dopo aver assediato la porta di Montipò per settanta minuti con scarsa fantasia e ... scrive Barbano, è stata il ritorno in campo di Victor. 'Con il nigeriano in campo tutti, ...è un giocatore importantissimo, per i movimenti che fa e per i tiri che scaglia. Anche ... Il, a mio avviso, per conquistare la semifinale dovrà compiere un'impresa perché molti giocatori ...

Osimhen al Tg5: "Napoli è travolgente, che affetto! Sono in uno dei club più grandi e non chiedo di... Tutto Napoli

Il Corriere del Mezzogiorno si è soffermato sul rientro in campo di Victor Osimhen, attaccante del Napoli: "Spalletti può sorridere. Il bomber nigeriano doveva dimostrare di essere in buone condizioni ...Per la redazione di Sportmediaset alcuni giocatori del Napoli non hanno raggiunto la sufficienza nella gara contro il Verona. Il Napoli pareggia 0-0 in casa contro il Verona e vede il vantaggio… Leggi ...