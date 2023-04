(Di domenica 16 aprile 2023) Victorè stato intervistato dal Tg5 in occasione di uno speciale dedicato alla città di Napoli, al Napoli Calcio e la traguardo che sta raggiungendo. Lo scudetto è vicino, non è ancora ufficiale, ma dovrebbe essere solo questione di tempo. Sulla marcia di avvicinamento al successo in campionatoha detto: «Siamo vicini allo Scudetto, non vediamo l’ora di realizzare questo sogno. Ci abbiamo sempre creduto pensando di poter fare qualcosa di eccezionale anche quando nessuno lo credeva possibile. La città è travolgente, l’affetto della gente straordinario. Non ho mai ricevuto tanto amore in vita mia. Non vedo l’ora di festeggiare lo Scudetto allo stadio con loro. Il mioper diventare un calciatore è, maper ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... napolista : #Osimhen: «Il mio percorso è stata duro, ma adesso stiamo per vincere per la prima volta» Al #Tg5: «#Razzismo? Lot… - valexjuve : @FianteAlighieri Amico mio, sicuramente il ritorno di Osimhen è un punto a vostro favore e all'andata poteva finire… - AnBa__9 : RT @AnBa__9: ????Il mio articolo sul #Napoli pubblicato da @ilmeridianonews??? ?????????FINALMENTE ORA TUTTI UNITI PER IL SOGNO, PERCHÉ IL NAPOLI… - AnBa__9 : ????Il mio articolo sul #Napoli pubblicato da @ilmeridianonews??? ?????????FINALMENTE ORA TUTTI UNITI PER IL SOGNO, PERCHÉ… - NapoliAddict : Carbone: 'Napoli-Milan, il mio pronostico. Kvara e Osimhen devono restare' #Napoli #ForzaNapoliSempre #ForzaNapoli… -

...L'entrata nell'ultima mezzora di Zielinski e Kvara non ha modificato granché la partita che invece ha avuto una svolta quando a 20 minuti dalla fine sono entrati Lobotka ed. Guido - Caro, ...è un giocatore importantissimo, per i movimenti che fa e per i tiri che scaglia. Anche ... Il Napoli, aavviso, per conquistare la semifinale dovrà compiere un'impresa perché molti giocatori ...Sulla sua prestazione : 'Sono sempre a disposizione, mi sento aagio da attaccante e nelle zone ... Su: 'Victor è pronto per martedì, lo è sempre stato così come lo siamo tutti. Dobbiamo ...

Napoli, Osimhen sul futuro: "Non posso chiedere di meglio, lo scudetto..." Corriere dello Sport

Spalletti si trova a gestire un momento complicatissimo, con l’entusiasmo per lo scudetto e i tifosi che pensano di poter vincere la Champions ...Victor Osimhen, attaccante del Napoli, ha rilasciato un'intervista al TG 5 soffermandosi anche sulla propria squadra: "Razzismo Lotterò per fermarlo, perché non è ...