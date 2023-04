Orsi: «Inter, è il momento di stare uniti! Esonero Inzaghi? Destabilizzante» (Di domenica 16 aprile 2023) Nando Orsi, Intervenuto nel corso della trasmissione “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24, ha commentato così il momento dell’Inter sconfitta dal Monza ed attesa dalla sfida contro il Benfica UNITA’ – Queste le parole di Orsi: «Voci Esonero di Inzaghi? All’Inter in questo momento serve molta tranquillità. Il campionato deve essere messo da parte in questo momento, le sconfitte sono troppe e il pensare alla Champions League è la cosa primaria. Parlare di Esonero secondo me è Destabilizzante, soprattutto nel momento in cui devo fare una partita così importante. L’ultima volta che l’Inter è arrivata in semifinale è nell’anno del Triplete. E il ... Leggi su inter-news (Di domenica 16 aprile 2023) Nandovenuto nel corso della trasmissione “Tutti Convocati” sulle frequenze di Radio 24, ha commentato così ildell’sconfitta dal Monza ed attesa dalla sfida contro il Benfica UNITA’ – Queste le parole di: «Vocidi? All’in questoserve molta tranquillità. Il campionato deve essere messo da parte in questo, le sconfitte sono troppe e il pensare alla Champions League è la cosa primaria. Parlare disecondo me è, soprattutto nelin cui devo fare una partita così importante. L’ultima volta che l’è arrivata in semifinale è nell’anno del Triplete. E il ...

