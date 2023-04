Orsa, Mauro Corona decide di parlare dopo la morte di Andrea Papi (Di domenica 16 aprile 2023) Si torna a parlare di Andrea Papi, il giovane ucciso da un’Orsa in Trentino Alto Adige. Era il 5 aprile quando il ragazzo era uscito di casa con l’intento di andare a fare una cOrsa nel bosco. La tragica scoperta qualche ora dopo il suo non-rientro. Sin da subito è stato chiesto l’abbattimento dell’animale: un fatto aspramente criticato dall’opinione pubblica, che non vede l’Orsa come una minaccia da eliminare. A tornare sull’argomento è il famoso scrittore e alpinista Mauro Corona. Durante l’ultima puntata di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda su Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio e Andrea Scanzi, ha parlato proprio di Andrea ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 16 aprile 2023) Si torna adi, il giovane ucciso da un’in Trentino Alto Adige. Era il 5 aprile quando il ragazzo era uscito di casa con l’intento di andare a fare una cnel bosco. La tragica scoperta qualche orail suo non-rientro. Sin da subito è stato chiesto l’abbattimento dell’animale: un fatto aspramente criticato dall’opinione pubblica, che non vede l’come una minaccia da eliminare. A tornare sull’argomento è il famoso scrittore e alpinista. Durante l’ultima puntata di ‘Accordi&Disaccordi’, il talk politico in onda su Nove condotto da Luca Sommi con la partecipazione di Marco Travaglio eScanzi, ha parlato proprio di...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tutto_travaglio : #Mauro Corona sul Nove: “L’orsa non è colpevole per la morte di Andrea Papi - Il Fatto Quotidiano… - AttilioFarinel1 : @granati_mauro Urge mamma orsa !! - ilfattovideo : Mauro Corona sul Nove: “L’orsa non è colpevole per la morte di Andrea Papi. Limitiamo le tragedie con spray e carte… - angeleri_mauro : RT @Fra_tante3: L'orsa JJ4 è salva, il Tar ha sospeso l'abbattimento (per ora)???????? - angela__mauro : Mandiamo #JJ4 al 41bis. Sull’orsa recidiva, colpevole della sua natura senza freni contro il povero runner, si scat… -