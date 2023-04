Oroscopo Paolo Fox settimana 17-23 aprile e classifica: 5 stelle a Toro e Cancro (Di domenica 16 aprile 2023) Paolo Fox ha approntato il suo Oroscopo settimanale dal 17 al 23 aprile 2023, rivelando in anticipo che cosa aspettarsi dalle stelle in queste giornate. Oltre a fornire le previsioni astrologiche su amore e lavoro, l'astrologo rilascia anche la classifica segno per segno da 3 a 5 stelle. In questa nuova settimana ci sarà l'ingresso del Sole in Toro. Anche la Luna transiterà in questo segno il giorno 20 aprile e lo farà con un potente novilunio. Tra i segni fortunati troviamo il Gemelli, che recupererà le energie, il Cancro, che avrà molti progetti importanti in cantiere, e la Vergine, che finalmente volterà pagina. I nati del Leone avranno la testa piena di pensieri, lo Scorpione sarà insofferente e ... Leggi su ultimora.news (Di domenica 16 aprile 2023)Fox ha approntato il suole dal 17 al 232023, rivelando in anticipo che cosa aspettarsi dallein queste giornate. Oltre a fornire le previsioni astrologiche su amore e lavoro, l'astrologo rilascia anche lasegno per segno da 3 a 5. In questa nuovaci sarà l'ingresso del Sole in. Anche la Luna transiterà in questo segno il giorno 20e lo farà con un potente novilunio. Tra i segni fortunati troviamo il Gemelli, che recupererà le energie, il, che avrà molti progetti importanti in cantiere, e la Vergine, che finalmente volterà pagina. I nati del Leone avranno la testa piena di pensieri, lo Scorpione sarà insofferente e ...

